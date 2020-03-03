Украинцы не поддерживают введение рынка земли в Украине. Фото: zik.ua

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Введение рынка земли и отмену моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения в Украине поддерживает меньшинство.

Результаты социологического исследования свидетельствуют, что вопросы земельного рынка стоит выносить на всенародный референдум. Такого мнения придерживаются 68,9% респондентов. 19,6% опрошенных считают, что этот вопрос не следует выносить на референдум, остальные — не определились с ответом. Об этом говорится в опросе, который проведен социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года.

Участие в референдуме по земле приняли бы 76,6%, если бы он проходил в ближайшему к дате опроса воскресенью. Не приняли бы участия 12,8%, а остальные опрошенные не определились с ответом.

На таком референдуме против введения земельного рынка проголосовали бы 72,0% тех, кто принял бы в нем участие. Лишь 21,4% украинцев поддержали бы на референдуме введения рынка земли. Остальные опрошенные не определились с ответом.

В Центре Разумкова утверждают, что за последние четыре месяца несколько выросла поддержка гражданами продление моратория на куплю-продажу земли. Так, в октябре 2019 года за продление моратория готовы были проголосовать 64,4% тех, кто собирался принять участие в референдуме, а в ноябре 2019 года — 68,3%.

Блокирование работы парламента партиями «Батькивщина» и ОПЗЖ с целью не допустить рассмотрение закона о рынке земли поддерживают 48,5% граждан. Не поддерживают такие действия 25,4% опрошенных.

Социологи опросили 2 тыс. 18 респондентов возрастом от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, в партии «Слуге народа» предлагают продавать украинскую землю по цене 25−30 тыс. грн за гектар. Заявляют, что рассчитаться за участок можно будет только по безналу.