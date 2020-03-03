Українці не підтримують запровадження ринку землі в Україні. Фото: zik.ua

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Запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення в Україні підтримує меншість.

Результати соціологічного дослідження свідчать, що питання земельного ринку варто виносити на всенародний референдум. Такої думки дотримуються 68,9% респондентів. 19,6% опитаних вважають, що це питання не слід виносити на референдум, решта — не визначилися з відповіддю. Про це йдеться в опитуванні, яке проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року.

Участь у референдумі щодо землі взяли б 76,6%, якби він відбувався найближчої до дати опитування неділі. Не взяли б участі 12,8%, а решта опитаних не визначилися з відповіддю.

На такому референдумі проти запровадження земельного ринку проголосували б 72,0% тих, хто взяв би у ньому участь. Лише 21,4% українців підтримали б на референдумі запровадження ринку землі. Решта опитаних не визначилися з відповіддю.

У Центрі Разумкова стверджують, що за останні чотири місяці дещо зросла підтримка громадянами продовження мораторію на купівлю-продаж землі. Так, у жовтні 2019 року за продовження мораторію готові були проголосувати 64,4% тих, хто збирався взяти участь у референдумі, а у листопаді 2019 році — 68,3%.

Блокування роботи парламенту партіями «Батьківщина» та ОПЗЖ з метою не допустити розгляд закону про ринок землі підтримують 48,5% громадян. Не підтримують такі дії 25,4% опитаних.

Соціологи опитали 2 тис. 18 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, в партії «Слузі народу» пропонують продавати українську землю за ціною 25−30 тис. грн за гектар. Заявляють, що розрахуватися за ділянку можна буде лише безготівково.