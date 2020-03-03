Петр Порошенко с сыном Михаилом. Фото: Знай

https://racurs.ua/n134602-poroshenko-prokommentiroval-skandalnoe-video-syna-s-koncerta-russkogo-repera-v-londone-video.html

Ракурс

Бывший президент Украины прокомментировал скандальное видео с лондонского концерта российского рэпера Face. В кадр попал 19-летний сын Порошенко Михаил который вместе с рэпером кричал: «Русские в Лондоне». На видео также заметно, что сын бывшего президента подозрительно веселый.

Ролик вызвал социальный резонанс. Журналистке «Радіо Свобода» удалось взять небольшое интервью у Петра Порошенко относительно поведения его сына.

Экс-президент заявил, что сам бы не пошел на этот концерт, но считает вполне нормальным, что взрослый сын не спрашивает разрешения у родителей, на какие мероприятия ему ходить.

Помимо этого, Порошенко подчеркнул, что рэпер Face считает незаконной оккупацию Крыма и выступает против политики Путина, поэтому Михаил не совершил никаких антиукраинских действий.

Как известно, нардеп Александр Дубинский обнародовал скандальный видеоролик из лондонского концерта российского рэпера Face, главным героем которого является сын Петра Порошенко Михаил.

Украинцы были возмущены, что сына бывшего президента называют русским, а Михаил даже не пытается отрицать это.