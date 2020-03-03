Петро Порошенко з сином Михайлом. Фото: Знай

https://racurs.ua/ua/n134602-poroshenko-prokomentuvav-skandalne-video-syna-z-koncertu-rosiyskogo-repera-v-londoni-video.html

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Колишній президент України прокоментував скандальне відео з лондонського концерту російського репера Face. У кадр потрапив 19-річний син Порошенка Михайло який разом з репером кричав: «Росіяни в Лондоні». На відео також видно, що син колишнього президента підозріло веселий.

Ролик викликав соціальний резонанс. Журналістці «Радіо Свобода» вдалося взяти невеличке інтерв’ю у Петра Порошенка стосовно поведінки його сина.

Екс-президент заявив, що сам би не пішов на цей концерт, але вважає цілком нормальним, що дорослий син не питає дозволу у батьків, на які заходи йому ходити.

Крім цього, Порошенко підкреслив, що репер Face вважає незаконною окупацію Криму і виступає проти політики Путіна, тому Михайло не вчинив жодних антиукраїнських дій.

Як відомо, нардеп Олександр Дубинський оприлюднив скандальний відеоролик із лондонського концерту російського репера Face, головним героєм якого є син Петра Порошенка Михайло.

Українці були обурені, що сина колишнього президента називають росіянином, а Михайло навіть не намагається цього заперечувати.