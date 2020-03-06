Судьям и руководству компаний приготовиться: Зеленский рассказал, кого будет увольнять дальше. Фото: Громадське

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Владимир Зеленский после перезагрузки правительства анонсировал просмотр кадров в наблюдательных советах государственных предприятий и судах.

Об этом президент Украины заявил сегодня, общаясь с журналистами и местными жителями во время рабочей поездки в Полтавскую область.

Что касается судей, что касается остальных чиновников… Уже с министрами разобрались, сейчас понемногу будем разбираться с наблюдательными советами, с остальными чиновниками. Ко всем дойдем, ко всем руки дотянем, — отметил Зеленский.

Он также заявил, что очень ценит врачей, а потому новое правительство будет работать над повышением их зарплат. Это обещание прозвучало во время визита в Полтавской областной клинической больнице, один из сотрудников которой пожаловался Зеленскому на низкую зарплату, вспомнив многотысячные доходы чиновников.

Напомним, 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты отправили в отставку правительство Алексея Гончарука.

Новым премьер-министром Украины стал бывший глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Денис Шмыгаль. Парламент также утвердил состав нового правительства, в котором пока не назначены министры культуры, образования, энергетики, а также вице-премьер-министр — министр экономики.

Также вечером 5 марта Рада поддержала отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Во фракции «Слуга народа» причиной такого решения назвали отсутствие результатов работы генпрокурора, в частности, сдвигов в расследовании в отношении экс-президента Петра Порошенко.