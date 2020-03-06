Суддям і керівникам компаній приготуватися: Зеленський розповів, кого звільнятиме далі. Фото: Громадське

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Володимир Зеленський після перезавантаження уряду анонсував перегляд кадрів у наглядових радах державних підприємств і судах.

Про це президент України заявив сьогодні, спілкуючись із журналістами і місцевими жителями під час робочої поїздки у Полтавську область.

Щодо суддів, щодо решти чиновників… Вже з міністрами розібралися, зараз трішечки будемо розбиратися з наглядовими радами, з рештою чиновників. До всіх дійдемо, дотягнемо руки до всіх, — зазначив Зеленський.

Він також заявив, що дуже цінує лікарів, а тому новий уряд працюватиме над підвищенням їхніх зарплат. Ця обіцянка прозвучала під час візиту до Полтавської обласної клінічної лікарні, один із працівників якої поскаржився Зеленському на низьку зарплатню, згадавши багатотисячні доходи чиновників.

Нагадаємо, 4 березня на позачерговому засіданні Верховної Ради депутати відправили у відставку уряд Олексія Гончарука.

Новим прем'єр-міністром України став колишній очільник Івано-Франківської облдержадміністрації Денис Шмигаль. Парламент також затвердив склад нового уряду, в якому поки що не призначено міністрів культури, освіти, енергетики, а також віце-прем'єр-міністра — міністра економіки.

Також увечері 5 березня Рада підтримала відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. У фракції «Слуга народу» причиною такого рішення назвали відсутність результатів роботи генпрокурора, зокрема, зрушень у розслідуванні стосовно екс-президента Петра Порошенка.