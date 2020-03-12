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Карантин в Украине. Фото: Цензор.НЕТ

Карантин в Украине: кто имеет право на отпуск (ИНФОГРАФИКА)

12 мар 2020, 13:16
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Карантин в Украине введен Кабмином с 12 марта и продлится до 3 апреля. Карантин предполагает закрытие школ и многие родители оказались в ситуации, когда ребенка не на кого оставить.

Следует знать, что согласно п. 3−1 ч. 1 ст. 25 закона Украины «Об отпусках» от 15 ноября 1996 года № 504/96-ВР каждый украинец имеет право взять отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком возрастом до 14 лет, сообщает пресс-центр судебной власти Украины в Facebook.

Памятка о праве на отпуск во время карантина. Фото: Facebook

Необходимо помнить, что период карантина должен быть подтвержден документально. Это может быть справка с учебных заведений или копия приказа о приостановке учебного процесса.

Отпуск предоставляется на время карантина и может быть взят несколько раз в году, если имеют место подобные события.

Право на отпуск без сохранения зарплаты имеют:

  • отец;
  • мать;
  • дедушка;
  • бабушка;
  • лицо, которое усыновило ребенка;
  • один из приемных родителей;
  • опекун ребенка;
  • другие родственники, которые фактически присматривают за ребенком.

Для получения отпуска работник должен написать соответствующее заявление и приложить копию свидетельствао рождении ребенка.

Кроме этого, для получения отпуска на время карантина работник может:

  • воспользоваться правом на ежегодный отпуск;
  • оформить в медучреждении лист нетрудоспособности, который оплачивается в определенном порядке, если ребенок заболел в период карантина;
  • работать на условиях неполного рабочего дня согласно ст. 56 Кодекса законов о труде Украины;
  • получить отпуск без сохранения зарплаты по согласию сторон сроком до 15 календарных дней на основании ст. 26 закона № 504/96-ВР.

Источник: Ракурс


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