Карантин в Украине: кто имеет право на отпуск (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n135050-karantin-v-ukraine-kto-imeet-pravo-na-otpusk-infografika.htmlРакурс
Карантин в Украине введен Кабмином с 12 марта и продлится до 3 апреля. Карантин предполагает закрытие школ и многие родители оказались в ситуации, когда ребенка не на кого оставить.
Следует знать, что согласно п. 3−1 ч. 1 ст. 25 закона Украины «Об отпусках» от 15 ноября 1996 года № 504/96-ВР каждый украинец имеет право взять отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком возрастом до 14 лет, сообщает пресс-центр судебной власти Украины в Facebook.
Необходимо помнить, что период карантина должен быть подтвержден документально. Это может быть справка с учебных заведений или копия приказа о приостановке учебного процесса.
Отпуск предоставляется на время карантина и может быть взят несколько раз в году, если имеют место подобные события.
Право на отпуск без сохранения зарплаты имеют:
- отец;
- мать;
- дедушка;
- бабушка;
- лицо, которое усыновило ребенка;
- один из приемных родителей;
- опекун ребенка;
- другие родственники, которые фактически присматривают за ребенком.
Для получения отпуска работник должен написать соответствующее заявление и приложить копию свидетельствао рождении ребенка.
Кроме этого, для получения отпуска на время карантина работник может:
- воспользоваться правом на ежегодный отпуск;
- оформить в медучреждении лист нетрудоспособности, который оплачивается в определенном порядке, если ребенок заболел в период карантина;
- работать на условиях неполного рабочего дня согласно ст. 56 Кодекса законов о труде Украины;
- получить отпуск без сохранения зарплаты по согласию сторон сроком до 15 календарных дней на основании ст. 26 закона № 504/96-ВР.