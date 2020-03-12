В порту Бердянска находится судно с моряками, которые подозреваются на коронавирус. Фото: Первый Запорожский

https://racurs.ua/n135049-v-portu-berdyanska-u-moryakov-inostrannogo-sudna-podozrevaut-koronavirus-video.html

Ракурс

В порту Бердянска пришвартовалось судно под флагом Коморских островов. Экипаж судна имеет признаки заражения китайским коронавирусом.

Моряков осмотрели украинские эпидемиологи, впоследствии команду судна изолировали в каютах. Медики за ними присматривают. В целом в Украине большое внимание уделяют судам, которые заходят в украинские порты. На иностранные суда сразу по прибытию заходят эпидемиологи, проверяют моряков. Об этом 12 марта на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, говорилось в трансляции.

По словам министра, автобусное и железнодорожное сообщение в Украине из-за пандемии коронавирус пока функционирует без каких-либо ограничений. Со странами, где фиксируются вспышки коронавирус, тоже нет никаких ограничений на такие перевозки пассажиров. При этом перевозкой из стран повышенного риска будет уделяться особое внимание.

В метро активно дезинфицируют вагоны и перроны. Ограничений в работе метрополитена нет. Дезинфицируют в столице и автомобильный пассажирский транспорт.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина рассматривает возможность прекращения авиасообщения с Германией и Францией. Пока неизвестно, будет ли принято такое решение.

Напомним, Министерство иностранных дел готовит эвакуацию граждан Украины из Китая. Посольству Украины в КНР известно о 41 украинце, которые находятся в Ухане. Из этого числа 10 человек пожелали эвакуироваться на Родину.