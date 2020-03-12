МИД Украины готовится ко второму этапу эвакуации украинцев из Китая. Фото: 24 канал

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Ракурс

Эвакуацию граждан Украины из Китая снова готовит Министерство иностранных дел.

Посольству Украины в КНР известно о 41 украинце, который находится в Ухане. Из этого числа 10 человек пожелали эвакуироваться на Родину. В МИД призывают всех украинцев, которые находятся в Ухане, и их родственников обращаться в консульство. Об этом 12 марта на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, говорилось в трансляции.

По словам министра, минувшей ночью в Украину вернулись двое граждан, которые находились на изолированном судне «Grand Princess». Украинцы прошли все необходимые проверки, симптомы коронавируса у них не обнаружили. По возвращении их поместили в карантин.

Кулеба сообщил, что в мире инфицировано коронавирусом пять украинцев. Глава дипломатического ведомства призвал граждан воздержаться от путешествий за границу и планирования отпусков на ближайшее время, в частности, в Египет, Таиланд, ОАЭ, Китай.

Министр добавил, что в Италии из-за карантинных ограничений у граждан Украины могут возникнуть проблемы с документами, поскольку может завершиться срок пребывания в стране. Кулеба призвал туристов обращаться в консульство за помощью.

Дипломат сообщил, что в КНР уже позволили перемещаться внутри страны. Украинка Анастасия Зинченко, которая не смогла эвакуироваться в Украину из-за собачки, поедет в Пекин, чтобы проверить там своего домашнего любимца.

Напомним, в Минздраве заявляли, что Украина готова реагировать на случаи COVID-19 и оказывать квалифицированную медицинскую помощь. В инфекционных стационарах в ряде областей подготовили около 12 тыс. мест, около 2 тыс. врачей-инфекционистов и 5 тыс. медицинского персонала. В украинских больницах есть 2,5 тыс. инфекционных боксов и 605 аппаратов искусственного дыхания.

В министерстве подчеркивают, что учения на случай регистрации коронавируса продолжают проводить во всех областях. В учениях, которые проводятся в специальных медицинских заведениях, задействованы медики, эпидемиологи, спасатели, полиция и органы местной власти.

По состоянию на 12 марта в Украине зарегистрирован один случай заболевания COVID-19. Больной госпитализирован 29 февраля. Пациент изолирован, его состояние удовлетворительное.