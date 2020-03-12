МЗС України готується до другого етапу евакуації українців з Китаю. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n135043-ukrayina-rozpochala-pidgotovku-drugoyi-evakuaciyi-gromadyan-iz-kytau-kuleba.html

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Евакуацію громадян України з Китаю знову готує Міністерство закордонних справ.

Посольству України в КНР відомо про 41 українця, який перебуває в Ухані. З цього числа 10 осіб забажали евакуюватися на Батьківщину. У МЗС закликають всіх українців, які перебувають в Ухані, та їхніх родичів звертатися до консульств. Про це 12 березня на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, йшлося в трансляції.

За словами міністра, минулої ночі в Україну повернулися двоє громадян, які перебували на ізольованому судні «Grand Princess». Українці пройшли всі необхідні перевірки, симптомів коронавірусу у них не виявили. Після повернення їх помістили в карантин.

Кулеба повідомив, що у світі інфіковано коронавірусом п’ятеро українців. Очільник дипломатичного відомства закликав громадян утриматися від подорожей за кордон і планування відпусток на найближчий час, зокрема, в Єгипет, Таїланд, ОАЕ, Китай.

Міністр додав, що в Італії через карантинні обмеження у громадян України можуть виникнути проблеми з документами, оскільки може завершитися термін на перебування в країні. Кулеба закликав туристів звертатися до консульств за допомогою.

Дипломат повідомив, що в КНР вже дозволили переміщуватися всередині країни. Українка Анастасія Зінченко, яка не змогла евакуюватися до України через собачку, поїде в Пекін, щоб перевірити там свого домашнього улюбленця.

Нагадаємо, в МОЗ заявляли, що Україна готова реагувати на випадки COVID-19 та надавати кваліфіковану медичну допомогу. В інфекційних стаціонарах в низці областей підготували близько 12 тис. місць, близько 2 тис. лікарів-інфекціоністів та 5 тис. медичного персоналу. В українських лікарнях є 2,5 тис. інфекційних боксів та 605 апаратів штучного дихання.

У міністерстві наголошують, що навчання на випадок реєстрації коронавірусу продовжують проводити у всіх областях. У навчаннях, які проводяться у спеціальних медичних закладах, задіяні медики, епідеміологи, рятувальники, поліція та органи місцевої влади.

Станом на 12 березня в Україні зареєстрований один випадок захворювання на COVID-19. Хворий госпіталізований 29 лютого. Пацієнт ізольований, його стан задовільний.