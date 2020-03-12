У порту Бердянська перебуває судно з моряками, які підозрюються на коронавірус. Фото: Первый Запорожский

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У порті Бердянська пришвартувалося судно під прапором Коморських островів. Екіпаж судна має ознаки зараження китайським коронавірусом.

Моряків оглянули українські епідеміологи, згодом команду судна ізолювали в каютах. Медики за ними наглядають. Загалом в Україні велику увагу приділяють судам, які заходять в українські порти. На іноземні судна відразу по прибуттю заходять епідеміологи, перевіряють моряків. Про це 12 березня на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, йшлося в трансляції.

За словами міністра, автобусне та залізничне сполучення в Україні через пандемію коронавірусу наразі функціонує без будь-яких обмежень. З країнами, де фіксуються спалахи коронавірусу, теж немає жодних обмежень на такі перевезення пасажирів. При цьому перевезенням із країн підвищеного ризику приділятиметься особлива увага.

У метро активно дезінфікують вагони й перони. Обмежень у роботі метрополітену немає. Дезінфікують у столиці і автомобільний пасажирський транспорт.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що Україна розглядає можливість припинення авіасполучення з Німеччиною і Францією. Наразі невідомо, чи буде ухвалене таке рішення.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ готує евакуацію громадян України з Китаю. Посольству України в КНР відомо про 41 українця, який перебуває в Ухані. З цього числа 10 осіб забажали евакуюватися на Батьківщину.