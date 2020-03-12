Карантин в Україні. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n135050-karantyn-v-ukrayini-hto-maie-pravo-na-vidpustku-infografika.html

Ракурс

Карантин в Україні введений Кабміном з 12 березня і триватиме до 3 квітня. Карантин передбачає закриття шкіл і багато батьків опинились у ситуації, коли дитину ні на кого залишити.

Слід знати, що відповідно до п. 3−1 ч. 1 ст. 25 закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР кожен українець має право взяти відпустку без збереження заробітної плати по догляду за дитиною віком до 14 років, повідомляє прес-центр судової влади України в Facebook.

Необхідно пам’ятати, що період карантину повинен бути підтверджений документально. Це може бути довідка з навчальних закладів або копія наказу про призупинення навчального процесу.

Відпустка надається на час карантину і може бути взята кілька разів на рік, якщо мають місце подібні події.

Право на відпустку без збереження зарплати мають:

батько;

матір;

дідусь;

бабуся;

особа, яка усиновила дитину;

один із прийомних батьків;

опікун дитини;

інші родичі, які фактично доглядають за дитиною.

Для отримання відпустки працівник повинен написати відповідну заяву і додати копію свідоцтва про народження дитини.

Крім цього, для отримання відпустки на час карантину працівник може: