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Карантин в Україні. Фото: Цензор.НЕТ

Карантин в Україні: хто має право на відпустку (ІНФОГРАФІКА)

12 бер 2020, 13:16
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Карантин в Україні введений Кабміном з 12 березня і триватиме до 3 квітня. Карантин передбачає закриття шкіл і багато батьків опинились у ситуації, коли дитину ні на кого залишити.

Слід знати, що відповідно до п. 3−1 ч. 1 ст. 25 закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР кожен українець має право взяти відпустку без збереження заробітної плати по догляду за дитиною віком до 14 років, повідомляє прес-центр судової влади України в Facebook.

Пам'ятка про право на відпустку під час карантину. Фото: FacebookНеобхідно пам’ятати, що період карантину повинен бути підтверджений документально. Це може бути довідка з навчальних закладів або копія наказу про призупинення навчального процесу.

Відпустка надається на час карантину і може бути взята кілька разів на рік, якщо мають місце подібні події.

Право на відпустку без збереження зарплати мають:

  • батько;
  • матір;
  • дідусь;
  • бабуся;
  • особа, яка усиновила дитину;
  • один із прийомних батьків;
  • опікун дитини;
  • інші родичі, які фактично доглядають за дитиною.

Для отримання відпустки працівник повинен написати відповідну заяву і додати копію свідоцтва про народження дитини.

Крім цього, для отримання відпустки на час карантину працівник може:

  • скористатися правом на щорічну відпустку;
  • оформити в медустанові листок непрацездатності, який оплачується у встановленому порядку, якщо дитина захворіла в період карантину;
  • працювати на умовах неповного робочого дня згідно зі ст. 56 Кодексу законів про працю України;
  • отримати відпустку без збереження зарплати за згодою сторін терміном до 15 календарних днів на підставі ст. 26 закону № 504/96-ВР.

Джерело: Ракурс


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