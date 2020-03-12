Карантин в Україні: хто має право на відпустку (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n135050-karantyn-v-ukrayini-hto-maie-pravo-na-vidpustku-infografika.htmlРакурс
Карантин в Україні введений Кабміном з 12 березня і триватиме до 3 квітня. Карантин передбачає закриття шкіл і багато батьків опинились у ситуації, коли дитину ні на кого залишити.
Слід знати, що відповідно до п. 3−1 ч. 1 ст. 25 закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР кожен українець має право взяти відпустку без збереження заробітної плати по догляду за дитиною віком до 14 років, повідомляє прес-центр судової влади України в Facebook.
Необхідно пам’ятати, що період карантину повинен бути підтверджений документально. Це може бути довідка з навчальних закладів або копія наказу про призупинення навчального процесу.
Відпустка надається на час карантину і може бути взята кілька разів на рік, якщо мають місце подібні події.
Право на відпустку без збереження зарплати мають:
- батько;
- матір;
- дідусь;
- бабуся;
- особа, яка усиновила дитину;
- один із прийомних батьків;
- опікун дитини;
- інші родичі, які фактично доглядають за дитиною.
Для отримання відпустки працівник повинен написати відповідну заяву і додати копію свідоцтва про народження дитини.
Крім цього, для отримання відпустки на час карантину працівник може:
- скористатися правом на щорічну відпустку;
- оформити в медустанові листок непрацездатності, який оплачується у встановленому порядку, якщо дитина захворіла в період карантину;
- працювати на умовах неповного робочого дня згідно зі ст. 56 Кодексу законів про працю України;
- отримати відпустку без збереження зарплати за згодою сторін терміном до 15 календарних днів на підставі ст. 26 закону № 504/96-ВР.