Титушка Мыслывый пробудет в СИЗО два месяца по делу о похищении Луценко и Вербицкого, фото — The Insider

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В деле о похищении активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого состоялся новый суд. Печерский райсуд столицы отправил задержанного несколько дней назад титушку Сергея Мыслывого в СИЗО на два месяца.

Его подозревают в соучастии в совершении преступлений против Вербицкого и Луценко, в частности в убийстве Вербицкого. Фемида сегодня удовлетворила ходатайство прокурора и Мыслывый пробудет под стражей 60 суток — до 8 мая, сообщает Insider.

Адвокат Мыслывого в суде назвал смерть Вербицкого «несчастным случаем» и впоследствии выразил сожаление по этому поводу. Он также назвал своего клиента «несимпатиком событий Майдана».

Кто там и где стрелял — еще надо установить, — заявил адвокат.

Судья рассказала во время слушаний, что Мыслывый 11 марта «не мог решить, он Биличенко или Мыслывый». Это связано с тем, что подозреваемый сменил фамилию, когда скрывался от следствия.

Ему инкриминируются п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство заложника или похищенного человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

Напомним, 10 марта следователи ГБР задержали Мыслывого, который может быть причастен к похищению Луценко и Вербицкого из Александровской больницы в ночь на 21 января 2014 года. После этого потерпевшие подвергались пыткам, а Юрий Вербицкий вследствие травм и переохлаждения умер.

Сегодня ГБР сообщило о задержании еще одного подозреваемого.