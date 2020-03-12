Тітушка Мисливий пробуде в СІЗО два місяці у справі про викрадення Луценка та Вербицького, фото — The Insider

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У справі про викрадення активістів Майдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького відбувся новий суд. Печерський райсуд столиці відправив затриманого кілька днів тому тітушку Сергія Мисливого у СІЗО на два місяці.

Його підозрюють у співучасті в скоєнні злочинів проти Вербицького та Луценка, зокрема у вбивстві Вербицького. Феміда сьогодні задовольнила клопотання прокурора і Мисливий пробуде під вартою 60 діб — до 8 травня, повідомляє Insider.

Адвокат Мисливого у суді назвав смерть Вербицького «нещасним випадком» і згодом висловив жаль з цього приводу. Він також назвав свого клієнта «не симпатиком подій Майдану».

Хто там і де стріляв — ще треба встановити, — заявив адвокат.

Суддя розповіла під час слухань, що Мисливий 11 березня «не міг вирішити, чи він Біліченко чи Мисливий». Це пов’язано з тим, що підозрюваний змінив прізвище, коли переховувався від слідства.

Йому інкримінуються п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство заручника або викраденої людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

Нагадаємо, 10 березня слідчі ДБР затримали Мисливого, який може бути причетним до викрадення Луценка і Вербицького з Олександрівської лікарні у ніч на 21 січня 2014 року. Після цього потерпілі зазнали катувань, а Юрій Вербицький внаслідок травм та переохолодження помер.

Сьогодні ДБР повідомило про затримання ще одного підозрюваного.