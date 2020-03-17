Коронавирус. Фото: Комсомольская правда

https://racurs.ua/n135283-iz-polshi-iz-za-karantina-ne-mogut-vyehat-bolee-2-tys-ukraincev-posol.html

Ракурс

Коронавирус стал причиной введения жесткого карантина, который предусматривает закрытие границ и отмену пассажирского сообщения между странами. Более двух тыс. украинских граждан, которые находятся в Польше, обратились в украинское посольство с просьбой о помощи в организации их доставки в Украину.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в интервью «Укринформу».

По словам посла, в дипломатические и консульские учреждения в Польше обратились более двух тыс. украинцев, которые столкнулись с проблемой возвращения на родину. Дещица не исключает, что часть украинских граждан все же смогли самостоятельно решить данный вопрос.

В настоящее время решается вопрос организации специального авиарейса из Варшавы в Украину, а также рассматривается возможность эвакуации украинцев поездом. Также планируется забрать украинцев, которые застряли на чешско-польской и немецко-польской границах.

Для реализации данного проекта необходимо согласие правительства Польши и украинские дипломаты ведут переговоры по данному поводу.

В настоящее время на границе с Польшей работают лишь три пункта пропуска: Дорогуск — Ягодин, Корчева — Краковец и Гребенне — Рава-Русская. На всех пунктах пропуска работают украинские консулы, которые оказывают содействие украинцам в пересечении границы.

Дещица надеется, что польская сторона предоставит Украине санитарный коридор, по которому удастся вывезти на родину украинцев. Также посол добавил, что польские пограничные органы заверили, что будут лояльно относиться к украинцам, срок визы которых истек во время введения коронавирусного карантина.

Как ранее писал «Ракурс», несколько тысяч украинцев не могут пересечь польско-украинскую границу из-за закрытия Польшей пограничных пунктов пропуска в связи с эпидемией коронавируса.