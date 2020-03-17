Коронавірус. Фото: Комсомольська правда

https://racurs.ua/ua/n135283-iz-polschi-cherez-karantyn-ne-mojut-vyyihaty-ponad-2-tys-ukrayinciv-posol.html

Ракурс

Коронавірус став причиною введення жорсткого карантину, який передбачає закриття кордонів і скасування пасажирського сполучення між країнами. Понад двох тис. українських громадян, які перебувають в Польщі, звернулися в українське посольство з проханням про допомогу в організації їхньої доставки в Україну.

Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця в інтерв’ю «Укрінформу».

За словами посла, до дипломатичних та консульських установ у Польщі звернулися понад двох тис. українців, які зіткнулися з проблемою повернення на батьківщину. Дещиця не виключає, що частина українських громадян все ж змогли самостійно вирішити це питання.

Наразі вирішується питання організації спеціального авіарейсу з Варшави в Україну, а також розглядається можливість евакуації українців потягом. Також планується забрати українців, які застрягли на чесько-польському та німецько-польському кордонах.

Для реалізації даного проекту необхідна згода уряду Польщі і українські дипломати ведуть переговори з даного приводу.

Наразі на кордоні з Польщею працюють лише три пункти пропуску: Дорогуськ — Ягодин, Корчова — Краківець і Гребенне — Рава-Руська. На всіх пунктах пропуску працюють українські консули, які сприяють українцям у перетині кордону.

Дещиця сподівається, що польська сторона надасть Україні санітарний коридор, по якому вдасться вивезти на батьківщину українців. Також посол додав, що польські прикордонні органи запевнили, що будуть лояльно ставитися до українців, термін візи яких закінчився під час введення коронавірусного карантину.

Як раніше писав «Ракурс», кілька тисяч українців не можуть перетнути польсько-український кордон через закриття Польщею прикордонних пунктів пропуску в зв’язку з епідемією коронавірусу.