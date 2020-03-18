Большинство «слуг» летали в Давос за счет Фонда Пинчука. Фото: Слуга народа

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Народные депутаты от «Слуги народа», которые входили в состав украинской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе, ездили туда за деньги, выделенные Фондом Виктора Пинчука.

14 из 20 «слуг», которые были в Давосе, поездку оплатил именно фонд одного из богатейших украинцев. Об этом сообщил внефракционный народный депутат Антон Поляков в своем Telegram-канале.

За счет Фонда Пинчука в Давос съездили глава фракции Давид Арахамия, его первый заместитель Александр Корниенко, заместитель главы фракции Евгения Кравчук, депутаты Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Роксолана Пидласа, Юлия Овчинникова и другие. На форуме присутствовал и сам Пинчук.

Напомним, ранее Кабмин озвучил сумму затрат, которые понес государственный бюджет на обеспечение рабочего визита бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука на Всемирный экономический форум в Давос. Как оказалось, поездка Гончарука в Швейцарию обошлась всего в 17,9 тыс. грн.