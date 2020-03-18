Більшість «слуг» літали в Давос за рахунок Фонду Пінчука. Фото: Слуга народу

https://racurs.ua/ua/n135410-pinchuk-rozschedryvsya-nardep-polyakov-rozpoviv-za-chyy-rahunok-slugy-litaly-u-davos-dokument.html

Ракурс

Народні депутати від «Слуги народу», які входили до складу української делегації на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, їздили туди за гроші, виділені Фондом Віктора Пінчука.

14 із 20 «слуг», які були у Давосі, поїздку оплатив саме фонд одного з найбагатших українців. Про це повідомив позафракційний народний депутат Антон Поляков у своєму Telegram-каналі.

За рахунок Фонду Пінчука в Давос з’їздили глава фракції Давид Арахамія, його перший заступник Олександр Корнієнко, заступник голови фракції Євгенія Кравчук, депутати Єлизавета Ясько, Святослав Юраш, Роксолана Підласа, Юлія Овчиннікова та інші. На форумі був присутній і сам Пінчук.

Нагадаємо, раніше Кабмін озвучив суму витрат, які поніс державний бюджет на забезпечення робочого візиту колишнього прем'єр-міністра України Олексія Гончарука на Всесвітній економічний форум у Давосі. Як виявилося, поїздка Гончарука до Швейцарії обійшлася лише в 17,9 тис. грн.