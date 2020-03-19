В Николаеве пенсионеры напали на водителя трамвая. Фото: ПроСВІТ

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Транспортный коллапс наблюдается по всей Украине из-за введения ограничений на перевозку в общественном транспорте не более 10 человек. В Николаеве пенсионеры напали на водителя трамвая, который отказался их впускать в транспортное средство.

Люди заблокировали движение трамвая, но водитель все равно отказывался их впускать, ссылаясь на решение Кабмина. Когда он вышел из трамвая, чтобы освободить движение, его ударили и поцарапали. Об этом рассказал директор КП «Николаевэлектротранс», депутат Владимир Евтушенко, передает «Преступности.НЕТ».

Он вышел, они на него набросились, подергали его. Немного пошумели люди, сейчас время такое, все обозленные. Преимущественно были (люди — ред.) выше среднего возраста, — отметил Евтушенко.

В городе также обещают добавить количество транспорта на маршрутах, чтобы предотвратить такие транспортные коллапсы в дальнейшем.

Напомним, ранее в Киеве из-за ограничений на остановках выстраивались огромные очереди. На площади Тараса Шевченко люди заблокировали движение троллейбуса, водитель которого отказался перевозить больше пассажиров, чем предложено «Киевпастрансом». В одном из троллейбусов пассажиры разбили стекло в двери возле водителя.