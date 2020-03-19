У Миколаєві пенсіонери напали на водія трамвая. Фото: ПроСвіт

https://racurs.ua/ua/n135468-udaryly-ta-podryapaly-v-mykolaievi-pensionery-napaly-na-vodiya-tramvaya.html

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Транспортний колапс спостерігається по всій Україні через запровадження обмежень на перевезення в громадському транспорті не більш ніж 10 осіб. У Миколаєві пенсіонери напали на водія трамвая, який відмовився їх пускати до транспортного засобу.

Люди заблокували рух трамвая, але водій все одно відмовлявся їх пускати, посилаючись на рішення Кабміну. Коли він вийшов з трамвая, щоб звільнити рух, його вдарили та подряпали. Про це розповів директор КП «Миколаївелектротранс», депутат Володимир Євтушенко, передає «Преступности.НЕТ».

Він вийшов, вони на нього накинулися, посмикали його. Трохи погомоніли люди, зараз час такий, все розлючені. Переважно були (люди — ред.) вище середнього віку, — зазначив Євтушенко.

У місті також обіцяють додати кількість транспорту на маршрутах, щоб запобігти таким транспортним колапсам у подальшому.

Нагадаємо, раніше в Києві через введені обмеження на зупинках утворилися величезні черги. На площі Тараса Шевченка люди заблокували рух тролейбуса, водій якого відмовився перевозити більше пасажирів, ніж запропоновано «Київпастрансом». В одному з тролейбусів пасажири розбили скло в дверях біля водія.