Карантин в Украине: в зоне ООС приостановят движение через линию разграничения

Карантин в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил временно прекращается пропуск через линию разграничения.

С полуночи 22 марта прекращается пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств. Такое решение приняли, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции на подконтрольную правительству Украины территорию. Об этом 21 марта сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что будут пропускать только представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, миссии Красного Креста по ранее установленным порядком. Жителей будут пропускать в исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов.

Напомним, в районе операции Объединенных сил по состоянию на 21 марта не сделали ни одного теста для выявления нового коронавируса. Дело в том, что в регионе отсутствуют необходимые тесты. Военные заявляли, что медицинская служба оценивает эпидемиологическую ситуацию в зоне ООС как благополучную. В прифронтовой зоне не зафиксированы даже вспышки гриппа и ОРВИ.