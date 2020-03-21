Карантин в Україні: в зоні ООС призупинять рух через лінію розмежування

Карантин в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил тимчасово припиняється пропуск через лінію розмежування.

З опівночі 22 березня припиняється пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів. Таке рішення ухвалене, що щоб запобігти розповсюдженню коронавірусної інфекції на підконтрольну уряду України територію. Про це 21 березня повідомив прес-центр штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що пропускатимуть лише представників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, місії Червоного Хреста за раніше встановленим порядком. Жителів пропускатимуть у виняткових випадках, за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних підтверджуючих документів.

Нагадаємо, в районі операції Об'єднаних сил станом на 21 березня не зробили жодного тесту для виявлення нового коронавірусу. Справа в тім, що в регіоні відсутні необхідні тести. Військові заявляли, що медична служба оцінює епідеміологічну ситуацію в зоні ООС як благополучну. У прифронтовій зоні не зафіксовані навіть спалахи грипу та ГРВІ.