Коронавирус в Украине: стало известно о состоянии инфицированного Черкасской области

В Украине уже 73 случая инфицирования коронавирусом

https://racurs.ua/n135603-koronavirus-v-ukraine-stalo-izvestno-o-sostoyanii-inficirovannogo-cherkasskoy-oblasti.html

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Китайским коронавирусом в Украине инфицированы уже 73 человека. Из них — один случай в Черкасской области.

Инфицированного госпитализировали в инфекционное отделение Уманской городской больницы, он сейчас находится в инфекционном боксе. Врачи действуют согласно алгоритму, отработанному Министерством здравоохранения Украины. Об этом сообщил председатель Черкасской областной государственной администрации Роман Боднарь на своей странице в Facebook.

Семья пациента также находится под наблюдением медиков. Бондарь отметил, что в области действует оперативный штаб, а все профильные службы работают в режиме 24/7.

Председатель Черкасской ОГА также призвал придерживаться карантина и правил гигиены.

На эту минуту имеем цифру один, как она будет меняться — зависит от вас и вашей самодисциплины! — отметил он.

Напомним, вечером 22 марта в Министерстве здравоохранения сообщили, что за сутки коронавирус в Украине был диагностирован у 26 человек. Общее количество больных COVID-19 достигло 73. Случаи заражения выявлены в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой и Черкасской областях, а также в г. Киев. Наибольшее количество инфицированных — в столице Украины (29 случаев), а также в Черновицкой области (25 случаев).