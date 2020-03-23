Коронавірус в Україні: стало відомо про стан інфікованого на Черкащині

В Україні вже 73 випадки інфікування коронавірусом

https://racurs.ua/ua/n135603-koronavirus-v-ukrayini-stalo-vidomo-pro-stan-infikovanogo-na-cherkaschyni.html

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Китайським коронавірусом в Україні інфіковані вже 73 особи. З них — один випадок у Черкаській області.

Інфікованого було госпіталізовано до інфекційного відділення Уманської міської лікарні, він наразі перебуває в інфекційному боксі. Лікарі діють згідно з алгоритмом, відпрацьованим Міністерством охорони здоров’я України. Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Роман Боднар на своїй сторінці у Facebook.

Родина пацієнта також перебуває під наглядом медиків. Бондар зазначив, що в області діє оперативний штаб, а усі профільні служби працюють в режимі 24/7.

Голова Черкаської ОДА також закликав дотримуватись карантину та правил гігієни.

На цю хвилину маємо цифру один, як вона змінюватиметься — залежить від вас та вашої самодисципліни! — зазначив він.

Нагадаємо, ввечері 22 березня у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що за добу коронавірус в Україні був діагностований у 26 осіб. Загальна кількість хворих на COVID-19 досягла 73. Випадки зараження виявлені у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій та Черкаській областях, а також у м. Київ. Найбільша кількість інфікованих — у столиці України (29 випадків), а також у Чернівецькій області (25 випадків).