Пенсионная карта вместо почты: Минсоцполитики хочет перевести пенсионеров на онлайн-банкинг

https://racurs.ua/n135610-pensionnaya-karta-vmesto-pochty-minsocpolitiki-hochet-perevesti-pensionerov-na-onlayn-banking.html

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О пенсионных картах и переводе пенсионеров на онлайн-банкинг вместо посещения отделений почты в условиях пандемии коронавируса и карантина сегодня во время брифинга рассказала министр социальной политики Марина Лабезная.

Мы знаем о том, что наши пенсионеры традиционно любят ходить на почту, получать там деньги и общаться с людьми, но сейчас перед нами вызов — нам надо обезопасить и защитить людей. Поэтому мы сегодня готовим решение о том, чтобы максимально помочь пенсионерам овладеть (онлайн-банкингом — ред.) и перевести их на банковскую систему, — сообщила министр.

По словам чиновницы, Минсоцполитики планирует реализовать проект под названием «Помощь пожилому человеку».

Для того, чтобы они могли получать пенсию на банковскую карточку, могли оплатить онлайн услуги, заказать продукты питания, лекарства и тому подобное. Я вам обещаю, что мы будем работать с каждым пенсионером, — резюмировала Лазебная.

Напомним, коронавирусный карантин в Украине стал причиной того, что правительство приняло решение выплатить по тысяче гривен пенсионерам, пенсия которых составляет менее пяти тысяч гривен.