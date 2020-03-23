Пенсійна картка замість пошти: Мінсоцполітики хоче перевести пенсіонерів на онлайн-банкінг

https://racurs.ua/ua/n135610-pensiyna-kartka-zamist-poshty-minsocpolityky-hoche-perevesty-pensioneriv-na-onlayn-banking.html

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Про пенсійні карти та залучення пенсіонерів до онлайн-банкінгу замість відвідування відділень пошти в умовах пандемії коронавірусу і карантину сьогодні під час брифінгу розповіла міністр соціальної політики Марина Лабезна.

Ми знаємо про те, що наші пенсіонери традиційно люблять ходити на пошту, отримувати там кошти і спілкуватися з людьми, але зараз перед нами виклик — нам треба убезпечити і захистити людей. Тому ми сьогодні готуємо рішення про те, щоб максимально допомогти пенсіонерам опанувати і перевести їх на банківську систему, — повідомила міністр.

За словами чиновниці, Мінсоцполітики має намір реалізувати проект під назвою «Допомога літній людині».

Для того, щоб вони могли отримувати пенсію на банківську карточку, могли оплатити онлайн послуги, замовити продукти харчування, ліки тощо. Я вам обіцяю, що ми працюватимемо з кожним пенсіонером, — резюмувала Лазебна.

Нагадаємо, коронавірусний карантин в Україні став причиною того, що уряд прийняв рішення виплатити по тисячі гривень пенсіонерам, пенсія котрих становить менше п’яти тисяч гривень.