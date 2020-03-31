Дональд Трамп. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/n136010-tramp-prodlil-na-god-sankcii-protiv-rf-iz-za-kiberatak-protiv-ssha.html

Ракурс

Санкции против Российской Федерации, введенные за кибератаки против США, продлены еще на год.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ, который был издан еще Бараком Обамой и вводил санкции против стран, которые угрожали США в киберпространстве. Об этом сообщается на веб-странице администрации президента США.

Эта вредоносная деятельность в киберпространстве до сих пор чрезвычайно сильно угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США. Я продолжаю на один год чрезвычайное положение, введенное указом от 1 апреля 2015 года, — заявил Трамп.

Отмечается, что этот указ позволяет американскому Минфину блокировать счета и любые активы на территории страны.

Напомним, 26 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ, которым Соединенные Штаты еще на год продлили антироссийские санкции, введенные из-за агрессии Российской Федерации против Украины. В указе отмечается, что политика и действия Москвы с 2014 году представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.