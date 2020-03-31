Дональд Трамп. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/ua/n136010-tramp-prodovjyv-na-rik-sankciyi-proty-rf-cherez-kiberataky-proty-ssha.html

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Санкції проти Російської Федерації, введені за кібератаки проти США, продовжені ще на рік.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав указ, який був виданий ще Бараком Обамою та запроваджував санкції проти країн, які загрожували США у кіберпросторі. Про це повідомляється на веб-сторінці адміністрації президента США.

Ця зловмисна діяльність у кіберпросторі досі надзвичайно сильно загрожує національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США. Я продовжую на один рік надзвичайний стан, введений указом від 1 квітня 2015 року, — заявив Трамп.

Наголошується, що цей указ дозволяє американському Мінфіну блокувати рахунки та будь-які активи на території країни.

Нагадаємо, 26 лютого президент США Дональд Трамп підписав указ, яким Сполучені Штати ще на рік продовжили антиросійські санкції, запроваджені через агресію Російської Федерації проти України. В указі наголошується, що політика та дії Москви з 2014 році становлять надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США.