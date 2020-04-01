Заседание Кабмина: министры рассматривают вопросы пенсионного обеспечения

https://racurs.ua/n136089-zasedanie-kabmina-tysyacha-griven-pomoschi-pensioneram-i-indeksaciya-pensiy-translyaciya.html

Ракурс

Правительство Дениса Шмыгаля на заседании 1 апреля рассматривает вопрос пенсионного обеспечения. Речь идет о выделении 1 тыс. грн одноразовой помощи пенсионерам в апреле-мае, получающим меньше 5 тыс. грн пенсии.

Ранее сообщалось, что на сегодняшнем заседании правительство рассмотрит вопрос привлечения кредитных средств и предоставления госгарантий в 2020 году для обеспечения выполнения долговых обязательств по заимствованиям Госагентства автомобильных дорог. Кроме этого, министры должны создать Комиссию по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека и выделить средства для возмещения расходов, связанных с ликвидацией последствий авиакатастрофы украинского самолета в Иране.