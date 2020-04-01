Засідання уряду Шмигаля: міністри розглядають питання пенсійного забезпечення

https://racurs.ua/ua/n136089-zasidannya-uryadu-shmygalya-tysyacha-gryven-dopomogy-pensioneram-ta-indeksaciya-pensiy.html

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Уряд Дениса Шмигаля на засіданні 1 квітня розглядає питання пенсійного забезпечення. Зокрема щодо надання 1 тис. грн одноразової допомоги пенсіонерам у квітні-травні, які отримують менше 5 тис. грн пенсії.

Раніше повідомлялося, що на сьогоднішньому засіданні уряд розглядатиме питання залучення кредитних коштів та надання держгарантій у 2020 році для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями Держагентства автомобільних доріг. Окрім цього, міністри мають утворити Комісію з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини та виділити кошти для відшкодування витрат, пов’язаних з ліквідацією наслідків авіакатастрофи українського літака в Ірані.