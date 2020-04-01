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Ракурс
Засідання уряду Шмигаля: міністри розглядають питання пенсійного забезпечення

Засідання уряду Шмигаля: тисяча гривень допомоги пенсіонерам та індексація пенсій (ТРАНСЛЯЦІЯ)

1 кві 2020, 13:10
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Уряд Дениса Шмигаля на засіданні 1 квітня розглядає питання пенсійного забезпечення. Зокрема щодо надання 1 тис. грн одноразової допомоги пенсіонерам у квітні-травні, які отримують менше 5 тис. грн пенсії.

Раніше повідомлялося, що на сьогоднішньому засіданні уряд розглядатиме питання залучення кредитних коштів та надання держгарантій у 2020 році для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями Держагентства автомобільних доріг. Окрім цього, міністри мають утворити Комісію з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини та виділити кошти для відшкодування витрат, пов’язаних з ліквідацією наслідків авіакатастрофи українського літака в Ірані.

Джерело: Ракурс


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