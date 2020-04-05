Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2

https://racurs.ua/n136258-koronavirus-ubil-uje-65-tys-chelovek-v-ssha-bolee-310-tys-zarajennyh-karta.html

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Коронавирус в Украине стал причиной заражения более 1,2 тыс. украинцев, а всего в мире по состоянию на утро 5 апреля — 1 млн 203 тыс. инфицированных COVID-19.

Количество инфицированных коронавирусом растет каждый день. Больше всего зараженных сейчас в США — более 312 тыс. Об этом свидетельствуют данные с сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

На втором месте Испания, которая обогнала Италию по количеству заболевших, — там уже более 126 тыс. зараженных. Италия на третьем месте — 124 тыс. больных. В Германии — 96 тыс. заражений, во Франции — 90 тыс. 848, в Китае — 82 тыс. 574, в Иране — 55 743, в Великобритании — 42 тыс. 479, в Турции — 23 тыс. 934.

От коронавируса умерло уже 64 тыс. 774 человека. Больше всего погибших в Италии — 15 тыс. 362 погибших, в Испании 11 тыс. 947 смертей, во Франции — 7 тыс. 560.

С каждым днем растет количество погибших и в Америке. За последние сутки там зафиксировали 33 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, а погибших от COVID-19 стало на 1 тыс. 410 человек больше. В Нью-Йорке за последние сутки погибло 350 человек. Всего в Соединенных Штатах от коронавируса скончались более 8 тыс. человек.

В то же время вылечиться от коронавируса смогли почти 247 тыс. человек, большинство из них в Китае — 77 тыс.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, коронавирус продолжает распространяться в Украине и вечером 4 апреля Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил уже о 1 тыс. 225 случаях коронавирусной болезни COVID-19.