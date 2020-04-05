Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2

https://racurs.ua/ua/n136258-koronavirus-ubyv-vje-65-tys-osib-u-ssha-ponad-310-tys-infikovanyh-karta.html

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Коронавірус в Україні став причиною зараження понад 1,2 тис. українців, а загалом у світі станом на ранок 5 квітня — 1 млн 203 тис. інфікованих COVID-19.

Кількість інфікованих коронавірусом зростає щодня. Найбільше заражених зараз у США — понад 312 тис. Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса.

На другому місці Іспанія, яка обігнала Італію за кількістю хворих, — там уже понад 126 тис. заражених. Італія на третьому місці — 124 тис. хворих. У Німеччині — 96 тис. заражень, у Франції — 90 тис. 848, у Китаї — 82 тис. 574, в Ірані — 55 743, у Великій Британії — 42 тис. 479, у Туреччині — 23 тис. 934.

Від коронавірусу померло вже 64 тис. 774 людини. Найбільше загиблих в Італії — 15 тис. 362, в Іспанії 11 тис. 947 смертей, у Франції — 7 тис. 560.

З кожним днем ​​зростає кількість загиблих і в Америці. За останню добу там зафіксували 33 тис. нових випадків зараження коронавірусом, а загиблих від COVID-19 стало на 1 тис. 410 осіб більше. У Нью-Йорку за останню добу загинуло 350 осіб. Загалом у Сполучених Штатах від коронавірусу померли понад 8 тис. осіб.

Водночас вилікуватися від коронавірусу змогли майже 247 тис. осіб, більшість з них у Китаї — 77 тис.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, коронавірус продовжує ширитися Україною і увечері 4 квітня Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я повідомив вже про 1 тис. 225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.