Юра Енакиевский. Фото: Преступности.НЕТ

https://racurs.ua/n136450-scheta-ury-enakievskogo-v-shveycarii-ostanutsya-zamorojennymi.html

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Экс-нардеп и соратник Виктора Януковича Юрий Иванющенко, известный также как Юра Енакиевский, не получит доступ к своим активам и счетам в Швейцарии. Верховный суд Швейцарии подтвердил решение Федерального административного суда и продлил блокировку счетов и активов Юры Енакиевского в Швейцарии.

Основанием для такого решения суда стал тот факт, что в отношении Иванющенко в Украине и Швейцарии расследуются несколько уголовных дел, сообщает Swissinfo.

Кроме того, суд считает, что активы были получены Иванющенко незаконным путем.

Как известно, счета и активы Юры Енакиевского в Швейцарии были заморожены после свержения Януковича в феврале 2014 года. Швейцария была одной из первых стран, которые заблокировали активы Януковича и еще 30 людей из его окружения.

В 2017 году Иванющенко потребовал разморозить его активы в Швейцарии. В качестве основания для этого бывший нардеп указал на тот факт, что Евросоюз и Канада разблокировали его активы. Однако швейцарский суд отклонил такой аргумент Иванющенко и его активы в Швейцарии остались замороженными.

Напомним, что Юра Енакиевский бежал с Украины в 2014 году. Экс-нардепа подозревали в расхищении госбюджета, а также в рейдерских захватах предприятий. В апреле 2019 года дело против Иванющенко было закрыто после того, как Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении, признав ее неконституционной. В июле того же года Генпрокуратура запросила новый розыск Юры Енакиевского.