Юра Єнакіївський. Фото: news.pn

https://racurs.ua/ua/n136450-rahunky-ury-ienakiyivskogo-v-shveycariyi-zalyshatsya-zamorojenymy.html

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Екс-нардеп і соратник Віктора Януковича Юрій Іванющенко, відомий також як Юра Єнакіївський, не отримає доступу до своїх активів і рахунків у Швейцарії. Верховний суд Швейцарії підтвердив рішення Федерального адміністративного суду і продовжив блокування рахунків і активів Юри Єнакіївського в Швейцарії.

Підставою для такого рішення суду став той факт, що стосовно Іванющенка в Україні та Швейцарії розслідуються декілька кримінальних справ, повідомляє Swissinfo.

Крім того, суд вважає, що активи були отримані Іванющенком незаконним шляхом.

Як відомо, рахунки і активи Юри Єнакіївського в Швейцарії були заморожені після повалення Януковича в лютому 2014 року. Швейцарія була однією з перших країн, які заблокували активи Януковича та ще 30 людей із його оточення.

У 2017 році Іванющенко зажадав розморозити його активи в Швейцарії. У якості підстави для цього колишній нардеп вказав на той факт, що Євросоюз і Канада розблокували його активи. Однак швейцарський суд відхилив такий аргумент Іванющенка і його активи в Швейцарії залишилися замороженими.

Нагадаємо, що Юра Єнакіївський втік із України у 2014 році. Екс-нардепа підозрювали у розкраданні держбюджету, а також в рейдерських захопленнях підприємств. У квітні 2019 року справу проти Іванющенка було закрито після того, як Конституційний суд скасував статтю про незаконне збагачення, визнавши її неконституційною. У липні того ж року Генпрокуратура запросила новий розшук Юри Єнакіївського.