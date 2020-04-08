Новий обмін полоненими може відбутися до Великодня, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n136449-obmin-polonenymy-moje-vidbutysya-ne-piznishe-velykodnya-tkg-domovylasya-pro-spysky.html

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Новий обмін полоненими відбудеться не пізніше Великодня.

Про це домовилися в результаті переговорів у форматі відеоконференції учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Також узгоджено списки на обмін. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Також сьогодні обговорювалося питання гуманітарного розмінування територій. Сторони домовилися, що ОБСЄ отримає від них список об'єктів для розмінування, на всіх ділянках буде гарантована безпека.

Крім того, тривають переговори щодо нового розведення сил на Донбасі.

Цього року Великдень православні християни відзначатимуть 19 квітня, католики — 12 квітня.

Нагадаємо, на початку березня одному зі звільнених з полону бойовиків українців була оголошена підозра в катуванні співвітчизників. За версією слідства, він добровільно вступив до лав так званого «МДБ ДНР» й катував полонених військовослужбовців та цивільних осіб.