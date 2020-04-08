Новый обмен пленными может состояться до Пасхи, фото: ТСН

https://racurs.ua/n136449-obmen-plennymi-mojet-sostoyatsya-ne-pozje-pashi-tkg-dogovorilas-o-spiskah.html

Ракурс

Новый обмен пленными состоится не позднее Пасхи.

Об этом договорились в ходе переговоров в формате видеоконференции участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Также согласованы списки на обмен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также сегодня обсуждался вопрос гуманитарного разминирования территорий. Стороны договорились, что ОБСЕ получит от них список объектов для разминирования, на всех участках будет гарантирована безопасность.

Кроме того, продолжаются переговоры по новому разведению сил на Донбассе.

В этом году Пасху православные христиане будут отмечать 19 апреля, католики — 12 апреля.

Напомним, в начале марта одному из освобожденных из плена боевиков украинцев было объявлено ​​подозрение в пытках соотечественников. По версии следствия, он добровольно вступил в ряды так называемого «МГБ ДНР» и пытал пленных военнослужащих и гражданских лиц.