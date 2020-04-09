Игорь Кузин. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n136460-v-minzdrave-obyasnili-pochemu-nevozmojno-sdelat-testy-na-koronavirus-u-vseh-grajdan-ukrainy.html

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Коронавирус в Украине распространяется, но реальные масштабы эпидемии никто точно назвать не может. Во время сегодняшнего брифинга директору Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорю Кузину был задан вопрос о том, почему нельзя провести тестирование на коронавирус всем гражданам Украины.

Это позволило бы установить реальное количество зараженных и предпринять соответствующие действия по предотвращению распространения COVID-19.

Кузин заявил, что в каждой стране для проведения тестирования используются свои процедуры и протоколы. Согласно протоколам, в Украине бесплатные ПЦР-тесты проводят всем пациентам, которые подпадают под определенные клинические и эпидемиологические критерии.

Также проводятся ПЦР-тесты лицам, которые непосредственно контактировали с больными коронавирусом.

Ни одна страна в мире не осуществляет массовое тестирование всех граждан, поэтому такая возможность в Украине пока не рассматривается и вряд ли будет реализована.

Кузин добавил, что проверять всех на коронавирус нецелесообразно. Кроме того, такая процедура практически неосуществима.