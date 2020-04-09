Ігор Кузін. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n136460-u-moz-poyasnyly-chomu-nemojlyvo-provesty-testuvannya-na-koronavirus-usim-gromadyanam-ukrayiny.html

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Коронавірус в Україні поширюється, але реальні масштаби епідемії ніхто точно назвати не може. Під час сьогоднішнього брифінгу директору Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я Ігорю Кузіну було поставлено запитання щодо того, чому не можна провести тестування на коронавірус усім громадянам України.

Це б дозволило встановити реальну кількість заражених і вжити відповідних заходів щодо запобігання розповсюдженню COVID-19.

Кузін заявив, що у кожній країні для проведення тестування використовуються свої процедури і протоколи. Згідно з протоколами, в Україні безкоштовні ПЛР-тести проводять усім пацієнтам, які підпадають під певні клінічні та епідеміологічні критерії.

Також проводяться ПЛР-тести особам, які безпосередньо контактували з хворими на коронавірус.

Жодна країна в світі не здійснює масове тестування усіх громадян, тому така можливість в Україні поки що не розглядається і навряд чи буде реалізована.

Кузін додав, що перевіряти усіх на коронавірус недоцільно. Крім того, така процедура практично нездійсненна.