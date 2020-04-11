Карантин в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Очереди на границе Украины не уменьшаются, украинцы продолжают возвращаться на родину из-за границы. Сегодня на украинско-венгерской границе образовались большие очереди украинцев, желающих возвратиться на родину.

Особенно большой наплыв граждан Украины наблюдается на украинском пункте пропуска «Тиса», а также венгерском «Захонь», сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы в Facebook.

В ГПСУ считают, что наплыв граждан связан с распространением коронавируса, а также с наступающими пасхальными праздниками. Многие украинцы привыкли встречать Пасху дома в кругу семьи.

Для ускорения пропускного режима на пункте пропуска «Тиса» привлечено вдвое больше персонала, а также выделены дополнительные полосы движения.

Для перевозки украинских граждан через границу используются 12 автобусов. Перевозка граждан организована ГПСУ совместно с Закарпатской облгосадминистрацией.

Как ранее писал «Ракурс», лишь 99 тыс. украинцев, которые въехали в Украину после введения карантина, подписали согласие на самоизоляцию. Всего в Украину из-за границы за период с 13 до 28 марта въехали более 570 тыс. украинских граждан.