Карантин в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136601-na-ukrayinsko-ugorskomu-kordoni-velyki-chergy-ukrayinciv-foto.html

Ракурс

Карантин в Україні триває, а українці продовжують повертатися на батьківщину з-за кордону. Сьогодні на українсько-угорському кордоні утворилися великі черги українців, які хочуть повернутися на батьківщину.

Особливо великий наплив громадян України спостерігається на українському пункті пропуску «Тиса», а також угорському «Захонь», повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби в Facebook.

В ДПСУ вважають, що наплив громадян пов’язаний із поширенням коронавірусу, а також із наступаючими пасхальними святами. Більшість українців звикли зустрічати Великдень вдома у сімейному колі.

Для прискорення пропускного режиму на пункті пропуску «Тиса» залучено вдвічі більше персоналу, а також виділені додаткові смуги руху.

Для перевезення українських громадян через кордон використовуються 12 автобусів. Перевезення громадян організовано ДПСУ спільно із Закарпатською облдержадміністрацією.

Як раніше писав «Ракурс», лише 99 тис. українців, які в’їхали до України після введення карантину, підписали згоду на самоізоляцію. Всього до України з-за кордону за період із 13 до 28 березня в’їхали понад 570 тис. українських громадян.