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Ракурс
Карантин в Україні. Фото: Ракурс

На українсько-угорському кордоні великі черги українців (ФОТО)

11 кві 2020, 19:05
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Карантин в Україні триває, а українці продовжують повертатися на батьківщину з-за кордону. Сьогодні на українсько-угорському кордоні утворилися великі черги українців, які хочуть повернутися на батьківщину.

Особливо великий наплив громадян України спостерігається на українському пункті пропуску «Тиса», а також угорському «Захонь», повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби в Facebook.

На українсько-угорському кордоні великі черги. Фото: Facebook

На українсько-угорському кордоні великі черги. Фото: FacebookВ ДПСУ вважають, що наплив громадян пов’язаний із поширенням коронавірусу, а також із наступаючими пасхальними святами. Більшість українців звикли зустрічати Великдень вдома у сімейному колі.

На українсько-угорському кордоні великі черги. Фото: Facebook

На українсько-угорському кордоні великі черги. Фото: Facebook

Для прискорення пропускного режиму на пункті пропуску «Тиса» залучено вдвічі більше персоналу, а також виділені додаткові смуги руху.

На українсько-угорському кордоні великі черги. Фото: Facebook

На українсько-угорському кордоні великі черги. Фото: FacebookДля перевезення українських громадян через кордон використовуються 12 автобусів. Перевезення громадян організовано ДПСУ спільно із Закарпатською облдержадміністрацією.

На українсько-угорському кордоні великі черги. Фото: Facebook

Як раніше писав «Ракурс», лише 99 тис. українців, які в’їхали до України після введення карантину, підписали згоду на самоізоляцію. Всього до України з-за кордону за період із 13 до 28 березня в’їхали понад 570 тис. українських громадян.

Джерело: Ракурс


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