ВАКС объявил в розыск судью, который сбежал в Россию. Фото: pravda.com

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Высший антикоррупционный суд объявил в розыск и разрешил задержать экс-судью Северодонецкого городского суда Луганской области Руслана Юхимука.

Этого судью в 2015 году на взяточничестве разоблачило Национальное антикоррупционное бюро, а сам Ефимук сбежал в Российскую Федерацию. Решение о розыске и задержании 10 апреля приняла коллегия судей ВАКС, передает «Слово и дело».

Отмечается, что прокурор САП ходатайствовал о разрешении на задержание обвиняемого Юхимука с целью привода в ВАКС для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде ареста. Суд ходатайство удовлетворил и объявил экс-судью в розыск.

Как известно, НАБУ разоблачило Юхимука и его соучастника Ахмедова Алихмана во время получения взятки. Служитель Фемиды, воспользовавшись иммунитетом, сбежал в Россию. В мае парламент Украины дал разрешение на снятие с Юхимука судейской неприкосновенности, тогда же украинское бюро Интерпола объявило его в международный розыск.

Правоохранители считают, что судья требовал и получил 4 тыс. долл. за вынесение постановления о снятии ареста с автомобиля и отказ в удовлетворении ходатайства прокуратуры.

Напомним, ВАКС арестовал два слитка золота и банковскую квитанцию бывшего судьи Владимирецкого районного суда Ровенской области Виталия Поровского, поскольку они не были отражены в электронной декларации бывшего судьи.