ВАКС оголосив у розшук суддю, який втік до Росії. Фото: pravda.com

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Вищий антикорупційний суд оголосив в розшук і дозволив затримати екс-суддю Сєвєродонецького міського суду Луганської області Руслана Юхимука.

Цього суддю в 2015 році на хабарництві викрило Національне антикорупційне бюро, а сам Юхимук втік до Російської Федерації. Рішення про розшук та затримання 10 квітня ухвалила колегія суддів ВАКС, передає «Слово і діло».

Зазначається, що прокурор САП клопотав про дозвіл на затримання обвинуваченого Юхимука з метою приводу до ВАКС для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді арешту. Суд клопотання задовольнив і оголосив екс-суддю в розшук.

Як відомо, НАБУ викрило Юхимука та його співучасника Ахмедова Аліхмана під час отримання хабара. Служитель Феміди, скориставшись імунітетом, втік у Росію. У травні парламент України дав дозвіл на зняття з Юхимука суддівської недоторканості, тоді ж українське бюро Інтерполу оголосило його у міжнародний розшук.

Правоохоронці вважають, що суддя вимагав та отримав 4 тис. дол. за ухвалу про зняття арешту з автомобіля та відмову у задоволенні клопотання прокуратури.

Нагадаємо, ВАКС арештував два злитка золота та банківську квитанцію колишнього судді Володимирецького районного суду Рівненської області Віталія Поровського, оскільки вони не були відображені у електронній декларації колишнього судді.