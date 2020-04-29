Дело Кожары: трансляция суда, где адвокаты экс-главы МИД оспаривают его содержание в СИЗО

https://racurs.ua/n137398-sud-rassmatrivaet-apellyaciu-advokatov-kojary-na-soderjanie-eks-ministra-v-sizo-translyaciya.html

Ракурс

Защита Леонида Кожары, бывшего министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова, которого подозревают в убийстве экс- руководителя телеканала «Интер» Сергея Старицкого, подала апелляцию на решение суда о мере пресечения в виде содержания Кожары под стражей.

Сегодня проходит рассмотрение этой апелляционной жалобы. Адвокаты Кожары не согласны с решением Шевченковского райсуда Киева от 27 марта, согласно которому экс-министра отправили в СИЗО до 25 мая.

Напомним, Кожару подозревают в умышленном убийстве предпринимателя Старицкого, который ранее возглавлял телеканал «Интер». Экс-главу МИД задержали 25 февраля. Тело Старицкого с огнестрельными ранениями полиция обнаружила в доме Кожары в селе Чайки Киевской области в ночь на 22 февраля. Предприниматель погиб от пуль, выпущенных во время застолья с наградного оружия Кожары — пистолета Jericho 941. Оба — и жертва и убийца — в момент преступления были нетрезвыми.

Впоследствии адвокаты Кожары заявили, что его жена взяла вину на себя. 10 апреля полиция сообщила жене Леонида Кожары о подозрении в предоставлении заведомо ложных показаний. Следователи установили, что женщина умышленно дважды дала ложные показания на заседании суда. В прокуратуре считают, что таким образом она пыталась способствовать тому, чтобы ее муж ушел от ответственности.