Справа Кожари: трансляція суду, де адвокати екс-глави МЗС оскаржують його утримання в СІЗО

https://racurs.ua/ua/n137398-sud-rozglyadaie-apelyaciu-advokativ-kojary-na-trymannya-eks-ministra-v-sizo-translyaciya.html

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Захист Леоніда Кожари, колишнього міністра закордонних справ в уряді Миколи Азарова, якого підозрюють у вбивстві екс-глави правління телеканалу «Інтер» Сергія Старицького, подав апеляцію на рішення суду щодо запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Сьогодні відбувається розгляд цієї апеляційної скарги. Адвокати Кожари не згідні з ухвалою Шевченківського райсуду Києва від 27 березня, згідно з якою екс-міністра запроторили до СІЗО до 25 травня.

Нагадаємо, Кожару підозрюють в умисному вбивстві підприємця Старицького, котрий раніше очолював телеканал «Інтер». Екс-главу МЗС затримали 25 лютого. Тіло Старицького з вогнепальними пораненнями поліція виявила у будинку Кожари в селі Чайки Київської області у ніч на 22 лютого. Підприємець загинув від куль, випущених під час застілля з нагородної зброї Кожари — пістолета Jericho 941. Обидва — і жертва і вбивця — у момент злочину були нетверезими.

Згодом адвокати Кожари заявили, що його дружина взяла провину на себе. 10 квітня поліція повідомила дружині Леоніда Кожари про підозру за завідомо неправдивих свідченнях. Слідчі встановили, що жінка умисно вдруге дала неправдиві свідчення на засіданні суду. У прокуратурі вважають, що таким чином вона намагалася сприяти тому, щоб її чоловік уник відповідальності.