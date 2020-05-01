Китай отказывается привлекать ВОЗ к расследованию возникновения коронавируса. Фото: КаспийИнфо

https://racurs.ua/n137559-kitay-otkazyvaetsya-privlekat-voz-k-rassledovaniu-vozniknoveniya-koronavirusa.html

Ракурс

Коронавирус в мире уже унес много жизней и общественность беспокоит вопрос, кто же виновен в пандемии. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что китайская сторона пока что игнорирует их предложение о присоединении к расследованию обстоятельств распространения коронавируса.

Об этом заявил представитель ВОЗ в Китае Гауден Галеа в интервью Sky News.

Галеа сообщил, что ВОЗ известно о том, что подобное расследование уже ведется в Китае, но правительство страны не желает привлекать к нему специалистов организации.

ВОЗ продолжает направлять китайскому правительству запросы по данному поводу, но ответа пока что нет.

Кроме того, Галеа добавил, что ВОЗ не получила допуск к документации двух вирусологических лабораторий в Ухане. Представитель ВОЗ считает, что очень важно выяснить причины возникновения коронавируса. Вирусологи обязаны знать ответ на данный вопрос, чтобы в будущем не допустить подобного.

Также Галеа отметил, что не видит никаких причин для отказа со стороны Китая. Эксперты ВОЗ считают, что коронавирус возник в Ухане, но он имеет естественное происхождение, а не искусственное.

Как ранее писал «Ракурс», Китай отрицает версию об искусственном создании коронавируса в лаборатории Уханьского института вирусологии. В Китае уверены, что их ученые еще не достигли того уровня знаний, чтобы синтезировать в лабораторных условиях подобный вирус.