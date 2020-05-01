Китай відмовляється залучати ВООЗ до розслідування виникнення коронавірусу. Фото: КаспійІнфо

https://racurs.ua/ua/n137559-kytay-vidmovlyaietsya-zaluchaty-vooz-do-rozsliduvannya-vynyknennya-koronavirusu.html

Ракурс

Коронавірус у світі вже забрав багато життів і громадськість турбує питання, хто ж винен у пандемії. Всесвітня організація охорони здоров’я заявляє, що китайська сторона поки що ігнорує їхню пропозицію про приєднання до розслідування обставин поширення коронавірусу.

Про це заявив представник ВООЗ в Китаї Гауден Галеа в інтерв’ю Sky News.

Галеа повідомив, що ВООЗ відомо про те, що подібне розслідування вже проводиться в Китаї, але уряд країни не бажає залучати до нього фахівців організації.

ВООЗ продовжує направляти китайському уряду запити з цього приводу, але відповіді поки що немає.

Крім того, Галеа додав, що ВООЗ не отримала допуск до документації двох вірусологічних лабораторій в Ухані. Представник ВООЗ вважає, що дуже важливо з’ясувати причини виникнення коронавірусу. Вірусологи зобов’язані знати відповідь на це питання, щоб у майбутньому не допустити подібного.

Також Галеа зазначив, що не бачить ніяких причин для відмови з боку Китаю. Експерти ВООЗ вважають, що коронавірус виник в Ухані, але він має природне походження, а не штучне.

Як раніше писав «Ракурс», Китай заперечує версію про штучне створення коронавірусу в лабораторії Уханьського інституту вірусології. У Китаї впевнені, що їхні вчені ще не досягли того рівня знань, щоб синтезувати в лабораторних умовах подібний вірус.