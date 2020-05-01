Пожар в Украине. Фото: DW

https://racurs.ua/n137560-spasateli-likvidiruut-ostatki-lesnyh-pojarov-na-jitomirschine-i-v-chernobylskoy-zone-video.html

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Пожары в Чернобыльской зоне и трех районах Житомирской области спасатели тушат уже не первую неделю. На данный момент очаги возгорания локализованы, продолжается тушении отдельных очагов тления.

Спасатели продолжают тушить торфяники, травяной настил, лесную подстилку, пеньки и древесину. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы. Сейчас спасатели оказывают помощь в тушении отдельных очагов тления торфяников в очагах, где огонь уже потушили.

Инженерной техникой созданы 1 тыс. 59 км минерализованных полос. К тушению привлечены 203 человека и 65 единиц техники.

В Житомирской области за минувшие сутки были локализованы четыре пожара: вблизи с. Гай Овручского района на территории Овручского лесхоза, вблизи с. Повча и с. Норинск Лугинского района на территории Повчанского лесничества, вблизи с. Рудня-Перганская Олевского района на территории Полесского природного заповедника и вблизи с. Лучанки Овручского района на территории Слободского лесничества. Спасатели ликвидировали пожар на территории почти 650 га.

По состоянию на 7.00 1 мая силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечены 587 человек и 92 единицы техники.

Как сообщалось, один день работ по тушению пожаров в Чернобыльской зоне стоит около 1,5 млн грн. Последний раз такой мощный пожар в Зоне отчуждения бушевал в 2015 году.