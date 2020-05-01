Пожежа в Україні. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n137560-vogneborci-likviduut-zalyshky-lisovyh-pojej-na-jytomyrschyni-ta-v-chornobylskiy-zoni-video.html

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Пожежі в Чорнобильській зоні і трьох районах Житомирської області рятувальники гасять вже не перший тиждень. Наразі загоряння локалізовано, триває гасіння окремих осередків тління.

Вогнеборці продовжують гасити торф’яники, трав’яний настил, лісову підстилку, пеньки і деревину. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За інформацією відомства, пожежі в лісових масивах Зони відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення локалізовані. Зараз рятувальники надають допомогу в гасінні окремих осередків тління торф’яників в осередках, де вогонь вже загасили.

Інженерною технікою створені 1 тис. 59 км мінералізованих смуг. До гасіння залучені 203 людини і 65 одиниць техніки.

У Житомирській області за минулу добу були локалізовані чотири пожежі: поблизу с. Гай Овруцького району на території Овруцького лісгоспу, поблизу с. Повча і с. Норинськ Лугинського району на території Повчанського лісництва, поблизу с. Рудня-Перганська Олевського району на території Поліського природного заповідника та поблизу с. Лучанки Овруцького району на території Слобідського лісництва. Рятувальники ліквідували пожежу на території майже 650 га.

Станом на 7.00 1 травня силами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків і деревини. Загалом до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 587 осіб та 92 одиниці техніки.

Як повідомлялося, один день робіт з гасіння пожеж в Чорнобильській зоні коштує близько 1,5 млн грн. Востаннє така потужна пожежа в Зоні відчуження вирувала у 2015 році.