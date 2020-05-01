Для украинцев в мае сделали два дополнительных выходных дня. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n137561-dlya-ukraincev-v-mae-sdelali-dva-dopolnitelnyh-vyhodnyh-dnya.html

Ракурс

Дополнительные выходные дни получат в мае 2020 года украинцы, которые работают в режиме пятидневной рабочей недели. Таким образом, в мае украинцы будут работать лишь 19 дней, а 12 дней проведут дома.

Такой рабочий график установлен на основании ст. 73 Кодекса законов о труде Украины.

Согласно закону, праздничными днями являются:

1 мая — День международной солидарности трудящихся (пятница),

9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (суббота), выходным днем будет понедельник, 11 мая.

Это означает, что в мае будет два праздничных периода по три выходных дня: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Как ранее писал «Ракурс», мэр Днепра Борис Филатов заявил, что с 30 апреля в городе будет ослаблен карантин. В городе, помимо аптек, супермаркетов, бакалей, магазинов с техникой, АЗС и банков, будут также работать химчистки, СТО, мастерские по ремонту разного оборудования. Кофейни и рестораны смогут работать как по адресной доставке, так и с услугой на вынос, то есть без допуска гостей в зал.