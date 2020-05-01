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Ракурс
Для українців у травні зробили два додаткових вихідних дні. Фото: 112 Україна

Для українців у травні зробили два додаткових вихідних дні

1 тра 2020, 09:40
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Додаткові вихідні дні отримають у травні 2020 року українці, які працюють у режимі п’ятиденного робочого тижня. Таким чином, у травні українці працюватимуть лише 19 днів, а 12 днів проведуть вдома.

Такий робочий графік встановлений на підставі ст. 73 Кодексу законів про працю України.

Відповідно до закону, святковими днями є:



  • 1 травня — День міжнародної солідарності трудящих (п'ятниця),
  • 9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (субота), вихідним днем ​​буде понеділок, 11 травня.

Це означає, що в травні буде два святкових періоди по три вихідних дні: з 1 по 3 травня та з 9 по 11 травня.

Як раніше писав «Ракурс», мер Дніпра Борис Філатов заявив, що з 30 квітня у місті буде ослаблений карантин. У місті, крім аптек, супермаркетів, магазинів із технікою, АЗС і банків, будуть також працювати хімчистки, СТО, майстерні з ремонту різного устаткування. Кав’ярні та ресторани зможуть працювати як з адресною доставкою, так і з послугою на виніс.

Джерело: Ракурс


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