Для українців у травні зробили два додаткових вихідних дні. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n137561-dlya-ukrayinciv-u-travni-zrobyly-dva-dodatkovyh-vyhidnyh-dni.html

Ракурс

Додаткові вихідні дні отримають у травні 2020 року українці, які працюють у режимі п’ятиденного робочого тижня. Таким чином, у травні українці працюватимуть лише 19 днів, а 12 днів проведуть вдома.

Такий робочий графік встановлений на підставі ст. 73 Кодексу законів про працю України.

Відповідно до закону, святковими днями є:

1 травня — День міжнародної солідарності трудящих (п'ятниця),

9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (субота), вихідним днем ​​буде понеділок, 11 травня.

Це означає, що в травні буде два святкових періоди по три вихідних дні: з 1 по 3 травня та з 9 по 11 травня.

Як раніше писав «Ракурс», мер Дніпра Борис Філатов заявив, що з 30 квітня у місті буде ослаблений карантин. У місті, крім аптек, супермаркетів, магазинів із технікою, АЗС і банків, будуть також працювати хімчистки, СТО, майстерні з ремонту різного устаткування. Кав’ярні та ресторани зможуть працювати як з адресною доставкою, так і з послугою на виніс.